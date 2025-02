Inter planeja solucionar três indefinições antes de semifinal do Gauchão

Diretoria e comissão técnica do Inter focam em encontrar soluções para dúvidas antes de semifinal do Gauchão - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/ Internacional)

O Inter vai precisar dividir suas atenções para três cenários diferentes durante a semana. Isso porque o técnico Roger Machado tem a necessidade de encontrar substitutos para o meio-campista Alan Patrick e Wesley, titulares absolutos da equipe. Uma decisão sobre o futuro do volante Thiago Maia também é outra prioridade para esta semana. Outro foco é a preparação para o jogo de ida da semifinal com o Caxias, no próximo sábado (22).

As fortes chuvas que atingiram Porto Alegre até atrapalharam o Colorado em um primeiro momento. Afinal, o embate com o Monsoon sofreu uma paralisação de 24 minutos devido às condições inadequadas. Como o campo estava pesado, recheado de poças, a bola não rolava. Após o retorno, o Internacional não encontrou dificuldades e venceu por 2 a 0. Assim, manteve a invencibilidade na temporada e a liderança do Grupo B, com 20 pontos.

Inter absoluto na fase de grupos do Estadual

O resultado ainda contribuiu para o Inter confirmar a melhor campanha da primeira fase do Gauchão. Deste modo, fugiu de confrontos mais difíceis contra outros integrantes da Série A, como o Grêmio e o Juventude. O seu adversário será o Caxias e o Colorado terá a vantagem de decidir a vaga da final em casa. O confronto será uma reedição da semifinal da edição de 2023 do Campeonato Gaúcho.

Ambos os concorrentes vão ter uma semana disponível de preparação para a primeira partida no Centenário, mesmo que esta semana seja dedicada a Copa do Brasil. Isso porque o Internacional vai estrear na competição somente na terceira fase, já que terminou a última edição do Campeonato Brasileiro na quinta posição.

Com relação ao Grená, até inicia a trajetória nesta primeira etapa, porém vai ocorrer somente em 26 de fevereiro e terá uma viagem longa e desgastante para o Mato Grosso do Sul, onde enfrenta o Dourado.

O comandante do Colorado projetou o embate e preferiu afastar um favoritismo para a sua equipe.

“Vi dois jogos do Caxias no Gauchão. É uma equipe muito ofensiva e conquistou a classificação com méritos. Não tem favorito e esperamos fazer grandes jogos”, detalhou Roger Machado.

Comandante busca soluções para ausências de destaques

Apesar de uma situação vantajosa de decidir a vaga na final no Beira-Rio, o treinador terá que contornar um cenário adverso. Afinal, sofreu com dois imprevistos, as lesões do meio-campista Alan Patrick e o atacante Wesley. Os dois principais jogadores da equipe na última temporada e que mantinham o destaque no início desta temporada.

Roger confessou que a ausência da dupla vai interferir no rendimento da equipe.

“Eles farão falta, fazem parte do centro do time. As ações e o entrosamento ficam mais refinados. Mas o que vi em campo me dá segurança de poder alterar essas peças mudando a dinâmica do time, porém preservando elementos importantes da estrutura tática”

O camisa 10 sofreu uma contusão ligamentar no tornozelo direito, já o atacante teve uma lesão muscular na coxa esquerda. Roger admitiu que a dupla não terá condições de estar em campo na partida de ida da semifinal do Estadual e abordou o tempo de recuperação.

“Os atletas estão tratando para voltar o mais breve possível. Cada jogador tem seu ritmo próprio de recuperação. As lesões musculares dependem de um prazo e evolução”

No caso do Alan, que foi uma entorse, ele mancou na chegada e depois conseguiu andar com mais naturalidade. Dá otimismo de se seguir a recuperação em bom ritmo, tenho esperança de contar com Alan e Wesley até o fim do Gauchão, mas eles estão fora do jogo em Caxias. Isso é certeza”, concluiu.

O mais provável é que o técnico mantenha a alteração que pôs em prática no duelo com um Monsoon, uma dupla de ataque com Borré e Valencia. A dinâmica dos estrangeiros agradou, segundo relato de Roger. Ele esclareceu que ficou satisfeito com a liberdade de movimentação do colombiano. Tal situação foi possível pela capacidade do equatoriano em dar profundidade.

Inter foca em tomar decisão envolvendo Thiago Maia

O futuro do meio-campista Thiago Maia segue uma incógnita, já que o Internacional e o Santos tentaram fechar o negócio em duas ocasiões nesta janela. Contudo, sem um desfecho positivo em ambas, porém ainda há a possibilidade das conversas serem retomadas. Por conta das tratativas, o volante não foi relacionado para o embate com o São José.

No compromisso seguinte com o Monsoon retornou, mas ficou como opção no banco. Com esta indefinição não há uma certeza que o volante vai voltar aos 11 iniciais. Internamente, o clube planeja tomar uma decisão sobre este cenário. O Inter enfrenta o Caxias pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão, no próximo sábado (22), às 16h30, no estádio Centenário. A partida de volta será em primeiro de março, às 21h30, no Beira-Rio.

