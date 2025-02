São Paulo encerra maratona e Alisson critica calendário: ‘Não dá tempo de treinar’

O empate sem gols contra o Palmeiras neste domingo (16/02), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, encerrou uma sequência de quatro partidas em oito dias do São Paulo. E o Tricolor não foi bem. Afinal, a equipe empatou três vezes e perdeu um jogo nesta sequência. Após o Choque-Rei, o volante Alisson criticou o calendário do futebol brasileiro e que o elenco não teve tempo para treinar, prejudicando o desempenho do plantel.

“A gente tem que pensar em voltar a jogar na nossa casa. Já tem um tempo que a gente não joga ali ao lado do nosso torcedor. Também temos que dar uma resposta para nós, porque a gente sabe o quanto foi difícil essa semana para a gente. Infelizmente a gente entende a cobrança. A gente não tem tempo para treinar. Você joga segunda, joga quinta, e são situações que as vezes atrapalham a equipe, não somente o São Paulo, mas todas as equipes do Brasil”, disse Alisson, que prosseguiu.

“Não vejo uma equipe que esteja sobrando no futebol. A gente fica chateado por não ter esse tempo, até pela questão do professor querer colocar algo em prática e não dá tempo. A gente chegou de uma viagem (Brasília), depois dos resultados”, completou.

O time são-paulino somou apenas três dos doze pontos disputados no período longe de casa. Vale lembrar que os duelos contra Inter de Limeira e Velo Clube aconteceram em Brasília. Contudo, o Tricolor não vence desde o dia 5 de fevereiro, contra o Mirassol, no Morumbis. Apesar da sequência ruim, o time comandado por Luis Zubeldía já está classificado para as quartas de final do Paulistão.

A maratona do São Paulo

O Tricolor Paulista começou sua maratona no dia 8 de fevereiro, quando enfrentou o RB Bragantino. A equipe perdeu por 1 a 0 em um atuação criticada por ter um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Depois disso, o São Paulo foi para Brasília enfrentar Inter de Limeira e Velo Clube, já que o Morumbis estava recebendo um show da cantor Shakira.

Contudo, o estádio Mané Garrincha não trouxe bons momentos ao clube. Afinal, o São Paulo empatou com a Inter de Limeira em 0 a 0, no dia 10 de fevereiro, após novamente ficar boa parte do jogo com um atleta a mais. Depois, no dia 13, novo empate, agora com o Velo Clube por 3 a 3, após ficar na frente do placar três vezes.

A maratona se encerrou neste domingo, 16 de fevereiro, após um empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque.

“A gente vem de uma sequência bastante cansativa, não somente físico, mas também emocional pelos resultados que a gente queria e não aconteceram. Valorizar a equipe pela postura que tivemos hoje. Não é fácil jogar aqui contra o Palmeiras, é uma equipe dificílima, tem a questão do gramado, então envolve muitas coisas. A gente veio com o objetivo de conquistar os três pontos para que a gente pudesse, com esse jogo a menos que tínhamos, poder se distanciar um pouco do Novorizontino, para conquistar nosso segundo objetivo, que é se classificar em primeiro do nosso grupo”, finalizou Alisson.

