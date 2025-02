Novo atacante do Grêmio estipula prazo para estrear na Copa do Brasil

O atacante Cristian Olivera indicou que já está apto a fazer sua estreia pela camisa do Grêmio já no próximo compromisso. Afinal, em entrevista à rádio uruguaia “El Espectador”, o jogador esclareceu que está em boas condições físicas. Desta forma, fica disponível ao treinador Gustavo Quinteros para estreia do Imortal na Copa do Brasil em duelo com o São Raimundo, de Roraima.

“Penso que para quarta estarei estreando. Estou bem fisicamente, pronto para jogar”, apontou Cristian.

O bom condicionamento físico do atleta se explica porque ele realizava a pré-temporada normalmente com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Entretanto, não participou dos amistosos exatamente pela possibilidade de saída. O Tricolor Gaúcho inicia sua viagem para Boa Vista, em Roraima, nesta terça-feira (18). Até porque o confronto está marcado para o dia seguinte com o Tufão da Colina, às 19h30, no Estádio Canarinho, na capital roraimense.

Se Olivera atuar no embate com o São Raimundo, ele vai fazer a sua estreia com menos de uma semana como jogador do Grêmio. Isso porque ele desembarcou em Porto Alegre, na última sexta-feira (14). O uruguaio realizou treinamentos no final de semana com parte do elenco. No caso, os demais jogadores que não viajaram à Erechim para o duelo com o Ypiranga pela oitava e última rodada da fase de grupos do Estadual.

Uruguaios no elenco do Grêmio auxiliam o atacante na ambientação

Cristian relatou que seus compatriotas e companheiros no grupo gremista estão lhe ajudando no processo de adaptação ao novo país. Tanto o centroavante Arezo como o meio-campista Carballo, que está no New York Red Bulls por empréstimo, mas ainda pertence ao Imortal.

“Estive com Mati, que me explicou como são as coisas no clube. Felipe Carballo também me falou coisas boas. Encontrei em um time muito organizado, que me recebeu da melhor maneira”, mencionou Olivera.

Ainda durante a entrevista, o novo atacante uruguaio do Tricolor Gaúcho destacou que assinou contrato até 2028. Além disso, há a possibilidade de ampliação do vínculo caso metas previstas sejam alcançadas.

