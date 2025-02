??dolo do Barcelona é investigado em processo referente a Supercopa da Espanha

Ídolo do Barcelona, Gerard Piqué está passando por uma investigação envolvendo pagamentos ilegais referentes a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. E, dessa forma, ele recebeu a convocação para depor e prestar esclarecimentos sobre o caso.

De acordo com o processo, há suspeitas de pagamentos irregulares à agência de eventos Kosmos. E é ai que entra Piqué. Ele é presidente da empresa. Assim, a investigação busca entender qual foi a função do ex-jogador nas negociações enquanto ele ainda defendia o Barcelona.

Antes, a competição acontecia em terras espanholas, desde 1982. A competição começou a ser disputada no Oriente Médio em 2020, e essa transferência foi intermediada pela empresa de Piqué. Aliás, segundo a investigação, ele teria recebido um valor extra para facilitar as negociações.

O ex-jogador tem depoimento marcado para o dia 14 de março, mas ele foi formalmente indiciado por irregularidades em maio do ano passado, incluindo uma comissão anual de 4 milhões de euros.

Vale ressaltar que Piqué já deu uma resposta às acusações, afirmando que todas as transações foram legais e que não houve conflito de interesse.

Piqué pelo Barcelona

Ídolo no Barcelona, o jogador anunciou sua aposentadoria dos gramados em novembro de 2022, um ano e meio antes do fim do seu contrato. Ele, portanto, é um dos nomes mais vitoriosos do futebol do país e do próprio clube espanhol, onde conquistou 31 títulos, sempre como titular, e em alguns deles, como um dos pilares da equipe. Além disso, atuou 616 participações e ele é o quinto jogador com mais partidas pelo time, atrás de Messi, Xavi, Busquets e Iniesta.

Piqué se formou no Barcelona. No entanto, estreou como profissional no Manchester United em 200 e também chegou a atuar pelo Zaragoza, por empréstimo, na temporada 2006/07. Ele retornou ao Barça na temporada 2008/09, a primeira da Era Guardiola e ficou até o fim da sua carreira.

