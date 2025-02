Jogadores do Cruzeiro justificam desempenho com as trocas de treinadores

O Cruzeiro chegou a fevereiro com um desempenho abaixo das expectativas. A equipe tem enfrentado dificuldades nas partidas, e isso tem se tornado cada vez mais evidente. Após o empate por 1 a 1 com o América, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro, no Mineirão, os jogadores apontaram que as constantes trocas de treinadores têm afetado negativamente o desempenho do time.

O atacante Dudu destacou que os atletas ainda buscam um melhor entrosamento em campo.

“Quando há muitas trocas de treinador… tivemos três técnicos em dois meses, é normal que a instabilidade de desempenho aconteça. Precisamos de mais tempo para nos entrosar. Criamos boas oportunidades, geramos volume de jogo, mas faltou um pouco de sorte. Agora, depois de bastante tempo, teremos uma semana cheia com o novo treinador para focar na busca pela nossa classificação”, afirmou Dudu.

O atacante Gabigol também falou sobre os impactos das constantes mudanças na comissão técnica.

“Foi, sem dúvida, um jogo muito difícil. Com as trocas de treinadores em menos de dois meses, isso acaba afetando a equipe. A gente percebe algumas falhas de posicionamento e outras questões que precisam ser ajustadas. A semana que vem será importante para trabalharmos esses pontos, já que teremos tempo para nos aprimorar tática e fisicamente”, finalizou.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado (22), contra o América, às 16h30 (horário de Brasília), para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro.

