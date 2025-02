Giroud se torna vítima de gangue e tem mansão furtada nos EUA; prejuízo é de quase R$ 3 milhões

O astro da MLS, Olivier Giroud, ampliou as estatísticas de jogadores vítimas de assalto em suas próprias residências. Apesar de ter se tornado público nesta terça-feira, 18, o crime ocorreu no dia 5 de fevereiro, em sua mansão na metrópole californiana e na presença de sua esposa, Jennifer Giroud. Ninguém foi preso até o momento.

Autoridades confirmaram ao jornal ‘Sport’, da Espanha, uma denúncia por parte de Jennifer na noite do último dia 5. A mulher acionou as autoridades locais ao notar sinais de invasão por meio da janela de um dos cômodos da residência, que estava quebrada. Segundo informações, os criminosos causaram um prejuízo de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) ao casal com o furto de dez relógios de luxo e outros bens materiais.

Outros jogadores de destaque, especialmente da NFL (liga de futebol americano) e da NBA, tiveram suas mansões invadidas por gangues especializadas. Casos como de Patrick Mahomes e Travis Kelce, do Kansas City Chiefs; e Joe Burrow, dos Cincinnati Bengals. As estrelas Luka Donic, dos Dallas Mavericks também faz parte da estatística.

Relatório FBI

Alertas quanto ao modus operandi de gangues especializadas em furtos de mansões têm circulado pelos EUA desde dezembro. Além de cada vez mais ativos, os grupos estão com objetivos mais específicos contra jogadores em atividade no país, em busca de itens de luxo – como os relógios de Giroud, por exemplo.

Um relatório do FBI registra ao menos dez casos semelhantes ao sofrido pelo francês somente entre setembro e dezembro de 2024. Segundo o documento, as gangues trabalham com um “sofisticado esquema de vigilância” e preferem agir no momento em que os donos das respectivas mansões estão em compromissos com os clubes pelo país.

