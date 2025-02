Lucas Esteves expõe lado em briga judicial: ???Optei vir para o Grêmio???

O Grêmio apresentou o lateral-esquerdo Lucas Esteves, nesta terça-feira (18), no CT Luiz Carvalho. A chegada do jogador foi simbólica para o Imortal, pois representou o êxito em uma disputa judicial com o Vitória. O clube baiano não aceitava liberar o jogador e alegava haver uma cláusula em seu contrato que possibilitava a manutenção. Posteriormente, ambas as partes chegaram a um acordo.

Assim, Lucas Esteves expôs que a sua prioridade era concluir a transferência ao Tricolor Gaúcho.

“Eu optei vir para o Grêmio assim que recebi a proposta, não pensei duas vezes e aceitei. Sobre tudo o que aconteceu, não só eu, como meus empresários e o Grêmio seguimos tudo o que tinha nos contratos, fizemos tudo da melhor forma para que acontecesse o que aconteceu. Agora é bola para frente, virar a página. Visto a camisa do Grêmio e e espero ser muito feliz aqui”, ressaltou o defensor.

O Imortal pagou a multa rescisória em torno de um milhão de dólares (o equivalente a R$ 5,9 milhões na cotação atual) prevista em contrato. Porém, o Rubro-Negro baiano devolveu a quantia, pois argumentava que havia uma cláusula de extensão de vínculo. Com a disputa, o lateral-esquerdo entrou com uma ação na Justiça do Trabalho para se desvencilhar do Vitória e teve êxito.

Apesar de toda a polêmica no caso, Esteves mostrou sua gratidão ao ex-clube.

“Desde já quero agradecer muito ao Vitória por tudo o que fez por mim, ao presidente, ao diretor, que eles tenham um bom ano, possam conquistar título estadual. E agradeço muito a comissão técnica que me deu total confiança. Agora é virar a página, pensar no Grêmio, que daqui para frente eu estou vestindo a camisa do Grêmio”, complementou o jogador.

Da escassez a promissora concorrência na lateral esquerda do Grêmio

Além de Lucas, o Imortal também acertou a contratação de Luan Cândido por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino também para a posição. Com isso, os dois prometem travar uma disputa acirrada. A respeito de suas características, ele indicou que é um jogador equilibrado, seu estilo é mais ofensivo, mas tem boa participação defensiva.

Por sinal, indicou estar apto a fazer sua primeira partida com a camisa gremista na estreia pela Copa do Brasil, no embate com o São Raimundo, de Roraima, nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Canarinho, na cidade de Boavista, capital roraimense.

“Ele (Quinteros) falou comigo, desde o início me deu boas orientações. Não só eles da comissão técnica, como todos os jogadores me ajudaram bastante desde quando cheguei e até no momento em que estava resolvendo toda essa questão. Se eu iniciar a partida, vou procurar dar o meu melhor, que é o que eu sempre fiz em todos os clubes, me entregar ao máximo e honrar a camisa que estou vestindo”, concluiu Esteves.

O Tricolor Gaúcho terá que dividir suas atenções entre o torneio e as semifinais do Gauchão. Isso porque enfrenta o Juventude, no jogo de ida, às 21h30, no próximo sábado (22), na Arena. Como o Jaconero teve uma melhor campanha na primeira fase do Estadual, vai ter a vantagem de decidir a vaga na final em casa. Deste modo, a partida de volta vai ocorrer no dia 1º de março, às 16h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

