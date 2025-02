Jornalista vê Gerson como insubstituível na Seleção: ???segundo melhor em atividade no país???

Gerson é um dos destaques do Flamengo desde 2019. Ele chegou a deixar o clube por um período, mas voltou ainda chamando mais atenção com suas atuações. Aliás, no período em que atuou na França, teve sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Dessa forma, o comentarista esportivo da “Espn”, definiu o jogador Rubro-Negro como insubstituível tanto no clube carioca quanto com a amarelinha. Para ele, nenhum jogador faz o que ele faz. No entanto, sem abrir muito espaço, afirmou que o jogador do Flamengo fica atrás do Hulk entre os jogadores em atividade no futebol brasileiro atualmente.

“O Gerson é o segundo melhor em atividade no futebol brasileiro hoje. O Hulk passou o Gerson. Estevão ainda vai ser, ainda não é. Estevão não está jogando como Estevão do ano passado. O Gerson é um jogador insubstituível no Flamengo e na Seleção Brasileira, nenhum jogador faz o que o Gerson faz no Flamengo e na Seleção do Brasil. ‘Ah, mas o bruno faz’, não faz. ‘Ah, mas o Paquetá faz’, não faz. O que o Gerson faz, não faz. Eles gostam muito de ficar com a bola de sair jogando, mas gostam pouco de voltar. O Gerson tem a mesma valência, tanto ofensiva quanto defensiva e zagueiro afora esse tipo de jogador”, disse.

Gerson desperta interesse de Zenit

Com boas atuações, além da regularidade em alto nível, é natural que o jogador chame atenção de outros clubes. Assim, o Zenit tentou a contratação de Gerson nesta janela de transferências, mas o clube russo, que ofereceu 28 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 169 milhões, não vai ter nem a oportunidade de tentar negociar o meia.

De acordo com o diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, o Flamengo não vai permitir a saída de nenhum jogador considerado importante, como o caso de Gerson. Um dos titulares absolutos da equipe de Filipe Luís e também capitão.

Ao todo, o meia soma 229 partidas pelo Flamengo, com 17 gols e 31 assistências. Além disso, ele é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, com 11 títulos: três Campeonatos Cariocas, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, três Supercopas do Brasil e uma Copa do Brasil.

