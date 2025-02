Diretor do Flamengo cobra fair play financeiro: ‘Tem que punir’

O diretor do Flamengo, José Boto, se posicionou sobre o fair play financeiro no futebol. O dirigente do Rubro-Negrou comparou as realidades dos clubes brasileiros com os europeus e pediu punições para aqueles que não honram com seus pagamentos.

”Por aquilo que percebo, não existe um fair play financeiro. Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Isso na Europa é impossível, pois fazíamos queixa na Uefa e havia transfer ban depois de 3 meses. Tem que se pensar isso no Brasil. Não se pode concorrer com concorrência desleal. Nós temos os salários todos em dia, as contas em dia, contra um oponente que não tem. Em qualquer área da sociedade, a concorrência não é saudável. É algo que a CBF tem que pensar, de punir quem não paga”, disse antes de completementar em entrevista à “ESPN”.

”Para um europeu não faz muito sentido concorrer contra clubes que não pagam jogadores que deveriam pagar. E ver esses clubes continuar comprando jogadores sem algum tipo de sanção. Mas é um problema da CBF, do Ministério dos Esportes, não o Flamengo. O Flamengo é muito penalizado com situações dessas. Ninguém quer ter um transfer ban, mas é o justo: se não tem dinheiro para pagar alguém, não tem dinheiro para comprar jogadores. Agora, é saudável trazer jogadores como Neymar, Danilo, porque isso põe os olhos do mundo na liga brasileira”, completou.

Brasileirão competitivo

Ainda em entrevista, José Boto, aliás, concordou com a frase de Jorge Jesus, que ressaltou que o Campeonato Brasileiro é mais competitivo que a Premier League.

”Lembro há alguns anos que o Jesus falou que a liga brasileira era mais competitiva que a Premier League. Eu, sem estar aqui, concordei muito com ele. Porque a liga é competitiva, não há nenhuma que 7 equipes podem ganhar o título, com torcida tão alegre, um espetáculo vendável para a Europa”, disse.

E gramado sintético?

Boto também foi questionado sobre o gramado sintético, que foi alvo de um movimento dos jogadores, nesta terça-feira. Ele disse que é completamente diferente atuar em gramado natural e no sintético. O dirigente, aliás, afirmou que o Brasil deveria adotar um modelo diferente, igual ao usado na Europa: um misto entre os dois.

“Eu não posso tomar uma posição oficial do Flamengo, pois não conversamos sobre isso. Posso dar minha opinião ao que se passa na Europa. Lá é proibido as ligas profissionais atuarem em gramados sintéticos. No máximo híbridos, que me parece uma boa solução, onde se pode jogar futebol sem tanto impacto de lesões”, afirmou o dirigente flamenguista.

“Não vou entrar no mérito de quem tem, pois deve ter razões para isso, mas, se importam tantas coisas da Europa, podiam importar isso. A nível de qualidade de jogo, jogar em gramado natural não tem nada a ver com gramado sintético”, completou Boto.

