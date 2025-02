Cuca cita condições adversas do jogo e celebra classificação do Atlético

O Atlético-MG venceu o Tocantinópolis por 2 a 0 nesta terça-feira (18) e, assim, avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Cuca avaliou o resultado e listou algumas condições adversas do confronto.

“O mais importante é isso (a classificação). As condições estavam muito adversas, não adianta citar o tanto de condições, você viajar 4h30 depois do almoço para jogar, em um calor desse, com um gramado assim, com a torcida do adversário muito entusiasmada, e com o adversário cheio de perna para correr, daí o jogo fica equilibrado”, disse o técnico após a partida.

“Não tem como fazer um jogo diferente do que foi. Tentamos primeiro o Deyverson para ter uma bola longa, não correr risco de sair jogando. No segundo tempo precisou colocar a bola no chão e ser mais ousado. Tivemos o domínio total do jogo, muitas chances, mas a efetividade foi só mesmo no minuto 40, em que fizemos um gol em um clima bastante hostil, coisas jogadas para dentro, agora sem água”, completou.

Apesar das dificuldades que a partida apresentou, o Atlético conseguiu furar a retranca nos minutos finais para garantir a classificação. Assim, o treinador exaltou a garra do Galo.

“Mostra a garra, o Atlético é isso aqui. Às vezes, mais bacana do que jogar bonito e dar espetáculo, é dar coração, ser resiliente, fazer um gol no final como fizemos e comemorar. É difícil, é uma situação complicada”, opinou o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.