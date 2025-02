Fluminense lança série de entrevistas com tricolores ilustres do Carnaval

Com a proximidade do Carnaval de 2025, o Fluminense, em parceria com a Superbet, anunciou uma série (Guerreiros no Samba) de entrevistas em seu canal. Assim, o clube visitou as 12 escolas de samba do Grupo Especial e conversou com tricolores que carregam a paixão pela folia e pelo Tricolor.

Nesse sentido, o primeiro episódio, que vai ao ar nesta quarta-feira (19), tem como convidado o intérprete Bruno Ribas, da Unidos de Padre Miguel. Em seguida, na quinta (20), será a vez da Unidos da Tijuca, com um bate-papo para lá de descontraído com o Mestre Casagrande.

Na sequência, a cada dia, a FluTV irá apresentar ??uma nova entrevista comandada por Alexandre Araújo. Dessa forma, na ordem dos episódios é a seguinte: Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Beija-Flor, Mangueira, Vila Isabel, Portela, Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro.

Além de Bruno Ribas e Mestre Casagrande, outros convidados irão contar sobre sua paixão. Entre eles, Zé Paulo, intérprete da Mocidade, Rodrigo Amaral, diretor financeiro da Paraíso do Tuiuti, Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija Flor, e Rodrigo Explosão, mestre de bateria da Mangueira.

Por fim, outros nomes são: Macaco Branco, mestre de bateria da Vila Isabel, o compositor Noca da Portela, André Vaz, presidente do Salgueiro, Nayra Nascimento, diretora de barracão da Grande Rio, João Drumond, diretor executivo da Imperatriz e Jorge Lambreta, compositor e membro da velha-guarda da Viradouro.

