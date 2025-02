Técnico do Flamengo, Filipe Luíss tem forte ligação com tênis

Filipe Luís presenteou o alemão Alexander Zverev com uma camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução)

Fã de tênis, Filipe Luís marcou presença no Rio Open na segunda e terça-feira. No primeiro dia, o técnico do Flamengo estava ao lado da mulher, Patrícia Bruno, nas arquibancadas da Quadra Guga Kuerten. No dia seguinte, o treinador também esteve presente para estreia de João Fonseca e presenteou o alemão Alexander Zverev com uma camisa do clube.

O ex-lateral e agora técnico do Flamengo foi tenista juvenil até os 14 anos e não perde uma oportunidade de acompanhar os melhores do mundo no Rio de Janeiro. Filipe não deixa a oportunidade escapar e procura sempre observar os jogos. Em 2023, acompanhado de Gabigol, ele foi assistir uma partida do espanhol Carlos Alcaraz. No ano seguinte, Filipe também foi presença confirmada na competição.

Além da presença nas competições, Filipe Luís também chegou a acompanhar treino do austríaco Dominic Thiem, em 2023. Os dois têm amizade desde a época do Chelsea.

Tênis ajuda no mental

Em entrevista para as redes sociais do Rio Open ainda no ano passado, Filipe Luís falou da paixão pelo tênis. Além disso, ele revelou ajuda na parte mental por meio do esporte.

“Costumava jogar tênis, fazia aula, jogava torneios, mas aos 14 tive que me decantar ou tênis ou futebol, fiquei no futebol. Mas nunca perdi a paixão pois me ajudou muito a treinar a parte mental. E todo mundo que cresceu vendo o Guga jogar. Tênis ajudou na minha educação. É um esporte que sigo muito, fiz vários amigos, amigos tenistas que sempre prestigio. Em Madri tem o Masters 1000 que ia todos os anos quando jogava no Atlético de Madri e também em Londres tinha o ATP Finals que tinha a oportunidade de ir. Nunca consegui ir a Wimbledon, época ruim de julho pra mim fica difícil pela temporada de futebol na Europa. Sempre que tive a oportunidade de ir a torneios, sempre fui. Muitos tenistas gostam de futebol”, disse em novembro de 2024.

Aos 39 anos, Filipe Luís parece utilizar a parte mental do esporte a seu favor. Mesmo com a pressão decorrente, o treinador segue grande fase no Flamengo. Em sete jogos na temporada 2025, o técnico já faturou um título, venceu seis jogos e empatou uma partida. Ou seja, ele ainda não perdeu na temporada. Além disso, o Fla é um dos times que pouco sofre gols neste início de ano. Mesmo com pouco tempo como treinador, Filipe já faturou a Copa do Brasil e Supercopa.

