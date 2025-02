Justiça concede liminar e suspende venda de clube mineiro a agente de Vini Jr

Fábio Mineiro e Jean Pierre terão de explicar sobre a venda do Athletic - (crédito: Foto: Athletic Club/Divulgação)

A venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Athletic ainda não está concretizada. A Tiberis Holding, sócia minoritária do projeto, acionou judicialmente a F&P Festão Esportiva, questionando a legalidade da venda das ações.

O juiz da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo, Eduardo Palma Pellegrinelli, suspendeu os efeitos da venda das ações da F&P Gestão Esportiva para Thássilo Soares, empresário do atacante Vini Jr, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

O magistrado entendeu que, “apesar de a operação aparentemente não ter alterado a participação da F&P GESTÃO ESPORTIVA LTDA na A.C. Esportes S.A.F., em termos práticos, houve a alienação do poder de controle sobre a SAF, uma vez que a ALL AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA passaria a ser a controladora da F&P GESTÃO ESPORTIVA LTDA.”

A decisão determina que Fábio Mineiro e Jean Pierre Fernandes citem-se e apresentem defesa no processo dentro de 15 dias.

A Tiberis Holding argumenta que a negociação foi realizada por meio de venda indireta, sem a participação, ciência ou anuência dos demais acionistas minoritários.

Segundo a Tiberis, o negócio violou cláusulas do Acordo de Acionistas. Elas garantem o direito de preferência para a compra de ações pelos integrantes do quadro societário da SAF.

