Empresários de Matheus Pereira vão à Toca da Raposa II para definir transferência

Matheus Pereira está no radar do Zenit, da Rússia - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, por Matheus Pereira. No entanto, ainda falta a decisão do jogador sobre a transferência. A escolha está nas mãos do meia, e, para chegar a uma definição, seus empresários estão na Toca da Raposa II.

Eduardo Maluf e Ivando Maluf, responsáveis pela carreira do camisa 10, estão em conversa com o CEO Alexandre Mattos para buscar uma solução.

A proposta pelo jogador gira em torno de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 118 milhões). Matheus Pereira está no Cruzeiro desde 2023 e tem contrato até junho de 2026.

O clube já recebeu sondagens de times do Oriente Médio e da Ásia, mas o próprio jogador rejeitou as propostas. Agora, a tendência é que o negócio se concretize. Recentemente, Matheus revelou em entrevista o desejo de deixar o Cruzeiro para jogar na Europa.

“Estava em um momento difícil da minha vida pessoal, e o Cruzeiro me acolheu. Nunca fui ingrato, nunca reclamei de estar aqui. Talvez, por uma entrevista que dei no início do ano, tenha ficado claro que minha vontade não era ficar. Esperava propostas de fora, recebi ofertas internas, mas recusei. Sempre fui transparente: no final do ano, conversei com Pedrinho e com Alexandre Mattos e expressei meu desejo de sair. Agora, com a chegada de nosso filho, quero criá-lo na Europa. Infelizmente, isso não se concretizou”, afirmou, em entrevista pós-jogo no Mineirão.

