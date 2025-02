Ramon Díaz aponta razões para oscilação do Corinthians: ‘Deixamos de correr’

O Corinthians deixou a desejar no seu primeiro jogo na fase preliminar da Libertadores. Após começar melhor na primeira etapa e sair na frente do placar, o Timão acabou caindo de produção e sofreu o empate contra a Universidad Central.

Ramón Díaz não deixou de comentar sobre a queda de rendimento na etapa final. O treinador resumiu a oscilação em três pontos. Além disso, se mostrou preocupado com o vacilo na partida, já que o Corinthians dava sinal de que conseguiria vitória no começo do jogo.

“Deixamos de correr. Deixamos de ter dinâmicas, de ter intensidade. Parecia que estávamos melhores, queríamos recuperar, não podemos dar vantagem. A Copa é assim, não tem que lamentar. Praticamente na única jogada que fizeram converteram em gol. Me preocupou muito a queda que vocês viram no segundo tempo, de não gerar o futebol que geramos no primeiro tempo”, destacou.

Apesar das circunstâncias, o treinador não achou ruim o resultado na Venezuela. Díaz acredita que o jogo em casa, com o apoio da torcida, será fundamental para o Timão alcançar a classificação e ainda listou alguns fatores que podem ter atrapalhado o duelo em Caracas.

“Demos expectativa de vencer no primeiro tempo, mas o resultado não é ruim. Agora jogamos em casa, com nossa torcida, tivemos viagem, um monte de situações. Não são desculpas, estou preocupado pela queda no segundo tempo, mas vamos procurar melhorar”, ressaltou.

Jogo diferente

Por algumas vezes na coletiva, o treinador bateu na tecla de que os jogos na Libertadores. Para Díaz, o que aconteceu no jogo de ida já mostra isso, uma vez que o Universidad conseguiu complicar o jogo do Corinthians na segunda etapa e chegar ao empate.

O mata-mata são 180 minutos, teremos a possibilidade de jogar lá com nossa torcida. Há que analisar bem porque tivemos dois tempos. No segundo tempo, eles nos complicaram com o ritmo e com a determinação. Não geramos futebol, tivemos duas situações apenas. A Copa se joga diferente, os jogos são diferentes. Vamos tentar recuperar para passar quando formos para casa”, pontuou.

