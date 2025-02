Cariocas são eliminados na Copa do Brasil; Ceará avança

O segundo dia de disputas da primeira fase da Copa do Brasil contou dez partidas que definiram novos classificados. Metade dos jogos foram definidos nas cobranças de pênaltis, uma novidade desta fase em 2025. Ao todo, sete visitantes avançaram e apenas três mandantes continuam no torneio.

No Rio de Janeiro, os clubes não conseguiram seguir o exemplo do Vasco. Dentro de casa, o Boavista acabou sendo superado pelo CSA por 2 a 0. Já, na capital federal, a Portuguesa empatou sem gols com o Capital. Nas penalidades, a Lusa perdeu por 5 a 3.

As penalidades foram uma marca do dia. Além da classificação do Capital e do Grêmio, mais três jogos foram definidos desta forma. O Atlético-GO empatou em 1 a 1 com o Asa e avançou após vencer por 6 a 5 na marca do cal. Já o Cuiabá não teve a mesma sorte, sendo derrotado nos pênaltis para o Porto Velho por 4 a 3, após empate sem gols. Já o Manaus conseguiu se recuperar duas vezes no Acre. Empatou em 1 a 1 com o Independência e nas penalidades triunfou, de virada, por 4 a 2.

Os visitantes também se destacaram nesta quarta de Copa do Brasil. Em Natal, o Náutico goleou o Santa Cruz por 4 a 0. Já em Aracaju, o Ceará bateu o Sergipe por 2 a 0 e também avançou. Em Macapá, o Brusque bateu o Trem por 2 a 0 e é mais um classificado. O único mandante que venceu no tempo normal é a Tuna Luso, que bateu o Sampaio Corrêa pelo placar mínimo em Belém.

Confrontos definidos

Até aqui, três confrontos da próxima fase já estão definidos. O Atlético-MG vai encarar o Manaus. Já o CSA recebe a Tuna Luso. Por fim, Capital e Porto Velho fazem o duelo das surpresas. Nesta quinta (20), a bola rola para dois jogos. O Rio Branco de Venda Nova encara o Manaus, enquanto o Olaria recebe o ABC.

