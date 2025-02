O que o São Paulo precisa para garantir a liderança de seu grupo no Paulistão

O São Paulo ligou o alerta no Paulistão, após perder para Ponte Preta por 2 a 1, em pleno Morumbis. Isso porque o Tricolor estacionou nos 16 pontos no Grupo C e viu o Novorizontino, com 15 pontos, encostar na tabela. Assim, a equipe de Luis Zubeldía vai para a última rodada da fase de grupos com a liderança da chave ameaçada.

Terminar a primeira fase do Campeonato Paulista na primeira posição de seu grupo garante ao Tricolor disputar as quartas de final no Morumbis. Para isso, o São Paulo obrigatoriamente precisa vencer o São Bernardo em seu último compromisso da primeira fase para não depender de nenhum outro resultado. Caso tropece, precisa que o Novorizontino não vença o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Por ter um melhor saldo de gols, o São Paulo não precisa necessariamente que o Novorizontino perca. Apenas um empate contra o Botafogo-SP seria o suficiente para garantir o primeiro lugar da chave. Mas se o clube de Novo Horizonte perder, o resultado do jogo do Tricolor contra o São Bernardo não terá muita importância.

O que está decidido é que São Paulo e Novorizontino vão se enfrentar nas quartas de final. Os outros dois times do Grupo C, Noroeste e Água Santa, não tem mais chances de ultrapassar as duas equipes. O que está realmente em jogo é o mando de campo.

Outros objetivos do São Paulo

Outro objetivo em jogo é melhorar a posição do time na classificação geral do Paulista. Isso porque o São Paulo pode garantir o mando de campo na semifinal e até mesmo em uma eventual final do torneio. Por enquanto, a equipe ocupa a sexta posição.

