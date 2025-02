Corinthians x Santos: Depay e Neymar disputam torneio antes da rodada final do Paulistão

Os astros do futebol brasileiro Memphis Depay e Neymar se reuniram em um torneio de poker em São Paulo, na última quarta-feira, 20. O encontro entre os atacantes de Corinthians e Santos ocorreu em um evento privado da capital no período noturno e ficou registrado pelo influenciador Buzeira.

A foto divulgada nas redes sociais de Buzeira dividiu opiniões de corintianos e santistas nas redes sociais, mas não o suficiente para causar tumulto. Uns se incomodaram com a ‘vida de astro’, enquanto outros lidaram como um encontro casual num momento de folga.

Os jogadores têm boa relação, e Neymar inclusive esteve presente no evento de gala promovido por Memphis para celebrar seu aniversário. A festa de quase meio milhão ocorreu no Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga, na semana passada.

O que o jogador faz na folga dele é problema dele. Dito isso: o camisa 10 precisa melhorar o seu desempenho em campo. É experiente, já está adaptado e é o maior salário do clube. https://t.co/3Ldd9TrkW2 — Ed (@edlinoferreira) February 21, 2025

Aniversário de Memphis Depay

Rumores indicam que o camisa 10 do Corinthians gastou R$ 400 mil para realizar o evento de gala na semana passada. A festa contou com atrações de peso, como o caso de Jorge Ben Jor, um dos maiores nomes da música, e seu amigo pessoal MC Hariel – com quem gravou um EP recentemente.

Bruna Biancardi, noiva de Neymar, compartilhou o mimo distribuído para todas convidadas da festa. Trata-se de nada mais nada menos que bolsas de luxo da marca Chanel.

Corinthians no Paulistão

O Timão chega à última rodada com a vida resolvida na primeira fase do Campeonato Paulista. Líder do Grupo A com 26 pontos, o Corinthians soma dez pontos de vantagem para o Mirassol, segundo colocado, com 16.

Os comandados de Ramón Díaz encerram a participação na fase classificatória diante do Guarani, neste domingo, 23. A bola vai rolar a partir das 18h30, na Neo Química Arena.

Santos de Neymar

A situação do Peixe não é tão tranquila quanto a do rival, mas ainda tem a matemática a seu favor. Na liderança do Grupo B, o Santos soma 15 pontos – um de vantagem para o Bragantino e dois para o Guarani, na terceira colocação. Ou seja, pode ter a pontuação igualada a depender de uma combinação de resultados.

Acontece que o saldo de gols, segundo critério de desempate, do Santos é de três, enquanto do Guarani está zerado. Sendo assim, o Verdão precisa superar o Corinthians por um placar amplo ou torcer para o Peixe sofrer um revés significativo.

O Santos encara o Inter de Limeira, fora de casa, no mesmo dia e horário do jogo do Guarani: domingo, 23, às 18h30.

