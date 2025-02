Santos se reapresenta no CT Rei Pelé com Deivid Washington e novidades

Deivid Washington é a grande novidade do Santos no treino desta sexta-feira - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos iniciou nesta sexta-feira (21/02), a preparação para o duelo contra a Inter de Limeira. As equipes se enfrentam no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, no domingo (23/02), às 18h30, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. E a atividade contou com algumas novidades.

Os titulares na vitória sobre o Noroeste permaneceram em atividade regenerativa na academia, enquanto os demais atletas foram a campo. Já no gramado, a grande novidade foi Deivid Washington. Anunciado na última quinta-feira (20/02), o jogador participou normalmente do treino com os jogadores reservas. Mas como não está inscrito no Paulista neste momento, ele não viaja com a delegação para Limeira.

Em contrapartida, o técnico Pedro Caixinha pode ter duas novidades na lista de relacionados. Afinal, Álvaro Barreal e Willian Bigode já trabalham com o elenco e ficam à disposição para o embate. Contudo, a dupla deve começar o embate no banco de reservas.

Zé Rafael começa a trabalhar no Santos

Por fim, outra boa notícia ao torcedor santista foi a presença do volante Zé Rafael no CT Rei Pelé. Sem ainda ter sido anunciado pelo clube, o jogador se recupera de uma cirurgia na coluna e o acerto oficial só deve acontecer quando ele estiver 100% recuperado. Ele trabalhou com a fisioterapia e o Peixe estipula um prazo de 60 a 90 dias para o atleta estar trabalhando normalmente com o restante da delegação.

O provável Santos contra a Inter de Limeira tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

