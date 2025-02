Guga Kuerten celebra feitos de João Fonseca: "Caminho para ser o nº 1 do mundo"

Guga reconheceu que Fonseca é "especial e fora da curva" e está no caminho para, no futuro, virar número 1 do mundo. "Precisa ter pretensão, continuar com esse ímpeto - (crédito: MAURO PIMENTEL)

Tenista mais bem-sucedido do Brasil no masculino, Gustavo Kuerten não poupou elogios ao jovem João Fonseca nesta sexta-feira. O catarinense disse que o carioca de 18 anos é "especial" e "fora da curva" e afirmou que vibrou com a conquista do compatriota no ATP 250 de Buenos Aires, no domingo passado. "Na segunda-feira, eu estava tão animado que parecia que estava pronto para voltar para as quadras", brincou o ex-tenista de 48 anos.

"Que emoção, que legal, que divertido! Eu fui para a minha fisioterapia e fiz um treino sensacional porque a conquista dele motiva muito. É inspirador. Dá até vontade de me candidatar para formar uma dupla com ele. Nem vou precisar correr muito porque ele já está voando, só fico na rede ali", brincou.

Falando publicamente sobre Fonseca pela primeira vez desde as conquistas do carioca no início do ano, Guga fez coro com outros grandes tenistas. Reconheceu que Fonseca é "especial e fora da curva" e está no caminho para, no futuro, virar número 1 do mundo. "Precisa ter pretensão, continuar com esse ímpeto. O caminho já está montado para ser o número 1 do mundo. Está mais claro. Mas também terão as armadilhas, as dificuldades e os entrelaços que sempre terão", ponderou.

Guga comentou sobre a nova estrela do esporte nacional em evento no Rio de Janeiro. E não se esquivou sobre as diversas perguntas sobre o jovem atleta. "Estou aqui de boca cheia falando sobre ele há quase meia hora e olha que estou me controlando. Não quero exagerar", disse o tricampeão de Roland Garros, entre risos.

O catarinense admitiu que há semelhanças no estilo de jogo com Fonseca. "Ele é desengonçadinho que nem eu, né?", brincou. "O cabelo vai ser difícil ele igualar. No resto, ele é a versão Guga modelo 2025. É um tênis fluido, agressivo, que toma iniciativa. Tem muita coisa parecida, na essência do jogo. Ele já começa com vantagem, como a esquerda com duas mãos. Ele joga alegre, para cima, é criativo e também quer ser protagonista."

Guga também elogiou a equipe de João, liderada pelo técnico Guilherme Teixeira. "Eles estão fazendo tudo certo, evoluindo super bem, numa velocidade gigantesca. Eu fico abismado para ver como eles evoluem num nível de aprendizado que parece que são dois anos em apenas dois meses. É muito fácil concluir que é preciso deixá-los trabalhar. Está dando certo."