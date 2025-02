Roberto Assaf: Fla conquista a Taça GB. ?? pôster na parede da diretoria omissa!

O Flamengo enfiou uma goleada de 5 a 0 no Maricá, sem qualquer problema, conquistando a Taça Guanabara. Três comentários. O primeiro: Filipe Luís escalou praticamente o que tinha de melhor, o que fez corretamente, e o time foi absolutamente intenso do começo ao fim, o que é bastante satisfatório. O segundo: vamos lembrar que as semifinais podem não ser tão simples assim. A história conta que sempre existiu dificuldade nos clássicos. Camisa e rivalidade entram em campo. Mas o Rubro-Negro já perdeu muito por causa da marra. Terceiro: o Maricá não bateu em momento algum. O Flamengo precisa ganhar o Estadual para ampliar a hegemonia no Rio de Janeiro.

A Taça Guanabara não é simbólica, como afirmou o narrador Gustavo Villani, e sim, tem o mesmo peso de outrora, Ao contrário do que escreveu Thiago Lima, o setorista do globoesporte.com, ex-vizinho meu no Jardim Botânico, e que deu comigo os primeiros passos na profissão. Disputada em 11 partidas, três contra gigantes do futebol – Botafogo, Fluminense e Vasco – é realizada em competição na qual todos os jogos valem três pontos, em clássicos no Maracanã, com públicos superiores a 30 mil pessoas.

]Quem melhor se expressou foi o comentarista, Paulo César Vasconcelos, que foi chefe deste que vos escreve por cinco anos no velho Jornal do Brasil. Ele que viveu o auge da GB, e sabe exatamente o que representa. Obrigado pela citação ao meu nome, e parabéns à coragem de todos os três envolvidos na transmissão, por discutirem abertamente o fato, ao contrário da omissão da diretoria do Flamengo, que jamais, talvez por ignorância, se pronunciou sobre a mancada de descartar taças – a GB, mas tantas outras – que o Rubro-Negro conquistou.

Inacreditável

Pois é. A atual diretoria do clube praticou a façanha de diminuir os títulos do Flamengo, sem ter a elegância de reconsiderar o comportamento, quem sabe, também, por arrogância. Eu não vou desistir. Até que a diretoria tome vergonha. Vejam vocês: o Atlético Mineiro conseguiu que a CBF reconhecesse como Brasileiro um título conquistado em 1937 contra Aliança de Campos, Fluminense, Liga de Sports da Marinha, Portuguesa de Desportos e Rio Branco de Vitória. E o São Cristóvão, sim, o São Cristóvão obteve o mesmo, este da Federação do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca – por acaso – do mesmo ano, 1937. E o Flamengo joga os campeonatos seus no lixo! Eu também quero ganhar mais. É absurdo, no entanto, desconhecer os antigos! Deixem a empáfia de lado e reconheçam o erro.

Flamengo x Maricá

O Flamengo dominou a partida contra o Mareicá do começo ao fim. Mas até demorou para abrir o placar, o que fez aos 16 minutos, em belo complemento de Gérson, e ampliou aos 25, em lance concluído por Léo Ortiz na pequena área. Aos 12 da etapa final, Arrascaeta enfiou 3 a 0, e aos 14, Luiz Araújo meteu o quarto. Aos 35, Matheus Gonçalves marcou gol de placa. Se fosse sete, ou oito, seria normal. Enfim, o que importa é que o Flamengo foi intenso até o apito final.

