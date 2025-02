??guia inicia venda presencial de ingressos para confronto com Fluminense

Depois de garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para sua estreia na Copa do Brasil, diante do Águia de Marabá. Assim, o Tricolor disputa nesta quarta-feira, dia 26, às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, o duelo, e a venda de ingressos presencial teve início nesta segunda (24).

Dessa forma, o clube comercializa as entradas em pontos nas cidades de Marabá e Belém. O valor do 2° lote gira em torno de R$ 80,00 (arquibancadas) e R$ 120,00 (cadeiras). Já as meias estão no valor de R$ 30,00 e R$ 60,00 respectivamente.

Cabe ressaltar que em Marabá, a venda acontece na Águia Store, enquanto que em Belém as vendas serão nas unidades Quintino, Canudos e Castanheira dos Supermercados Líder.

Além disso, o Azulão comercializa as entradas para o estacionamento de forma on-line. Para carros, o valor antecipado é de R$ 40,00 (R$ 60,00 no dia do jogo). Enquanto isso, para motos, o custo é de R$ 20,00 (R$ 30,00 na quarta-feira, dia 26). O primeiro lote, que teve o valor de arquibancadas a R$ 60,00 e cadeiras R$ 120,00 esgotou em dois dias