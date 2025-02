CazéTV ultrapassa novamente a marca de 2 milhões de espectadores com Paulistão

CazéTV atinge números impactantes com última rodada do Paulistão - (crédito: Foto: Divulgação)

A CazéTV atingiu um pico superior a dois milhões de espectadores simultâneos com a última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista. Os duelos decisivos da fase de grupo ocorreram conjuntamente às 18h30 do último domingo, 23, e o canal exibiu dois compromissos.

O canal transmitiu gratuitamente Guarani x Corinthians e Santos x Inter de Limeira – responsável pela maior audiência da noite. Os números da plataforma, especialmente em conteúdos relacionados a Neymar, renderam inclusive um contrato exclusivo com a Conmebol para conteúdos dos torneios continentais da temporada.

Só para se ter uma ideia, o gol olímpico de Neymar, na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, atingiu cerca de 19,5 milhões de visualizações no Instagram do canal. Foram quase 13 milhões de views em outros cinco conteúdos relacionados ao camisa 10 do Santos só na noite de domingo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CazéTV (@cazetv)

Picos de audiência da CazéTV

O primeiro recorde do canal em audiência ocorreu na reestreia de Neymar pelo Santos, no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP. A plataforma atingiu pico de 3,7 milhões de aparelhos simultâneos naquela ocasião, enquanto a exibição completa do vídeo ultrapassou a marca de 12,5 milhões de visualizações.

Contudo, a maior audiência do ano veio depois, no dia 12 de fevereiro. O canal atingiu a assombrosa marca de 4,8 milhões de espectadores no Youtube durante a transmissão da vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Santos, na Neo Química Arena. O vídeo completo da exibição já ultrapassa 16 milhões de visualizações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.