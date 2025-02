Radialista é demitido por fala sexista contra seleção feminina: ‘cravar um prego no pênis’

O apresentador de uma das estações de rádio mais ouvidas da Austrália acabou demitido nesta quarta-feira, 26, após fazer comentários sexistas sobre o futebol feminino. Marty Sheargold disse que “preferia enfiar um prego no próprio pênis” a assistir uma partida da seleção nacional na categoria, em referência à disputa da Copa da Ásia em 2026.

Escalado habitualmente às exibições de comédia, Sheargold esteve escalado para transmissão esportiva do ‘Triple M’ na tarde da última segunda-feira, 24. O radialista passou, então, a comentar sobre a derrota do time feminino para os Estados Unidos durante a fase de grupos da SheBelieves Cup, disputada no país norte-americano.

Sheargold avaliou a partida como “chata” e disse que a seleção o remetia a “garotas da décima série”, em alusão aos times de categorias de base. Ao referir-se à disputa da Copa da Ásia, acrescentou:

“Tem esporte masculino?”. O questionamento gerou risos em alguns de seus companheiros de bancada.

Posicionamento da Federação Australiana de Futebol

A Football Austrália , entidade máxima do futebol no país, expressou sua “profunda decepção com os comentários inaceitáveis ??do apresentador”. A Federação ainda fez um apelo por diálogos mais “respeitosos e construtivos sobre o esporte feminino e suas participantes”.

“Declarações desse tipo não apenas minimizam as conquistas e contribuições de nossa seleção nacional feminina de futebol, como também ignoram o impacto profundo que têm no esporte e na sociedade australiana”, acrescentou.

Retratação por parte do radialista

O canal esclareceu, através de um comunicado nas redes sociais, que a opinião do radialista em nada reflete os valores tanto do programa quanto da emissora. Por fim, reiterou seu compromisso com o futebol feminino.

Sheargold, por sua vez, usou a declaração para se retratar com o público. “Qualquer comédia, incluindo a minha, pode falhar à vezes. Mas posso entender o motivo que as pessoas podem ter se ofendido com meus comentários sobre as Matildas [como são conhecidas]. Peço sinceras desculpas”, escreveu.

“Mas compreendo perfeitamente a seriedade dos meus comentários. Quero me desculpar sinceramente e novamente com as Matildas”, concluiu.

O radialista estava escalado para programação desta tarde, 26, mas as partes anunciaram a rescisão contratual em comum acordo horas antes da exibição.

