Santos ainda não pagou garantias bancárias ao Flamengo por Thiago Maia

O volante Thiago Maia ainda não foi oficializado como reforço do Santos. O volante ainda aguarda o Peixe resolver algumas pendências com o Flamengo para deixar São Paulo rumo à Baixada Santista. Ele era esperado nesta semana no CT Rei Pelé para exames médicos e assinatura de contrato, mas isso ainda não aconteceu.

Isso porque o Flamengo exige que o Santos entregue garantias bancárias suficientes para quitar a dívida referente à compra do jogador, feita pelo Internacional em 2023. A diretoria do Peixe tem até esta sexta-feira (28/2), data que a janela de transferência do Brasil fecha, para realizar o pagamento.

O Santos vai assumir a dívida que o Inter tem com o Flamengo para contratar Thiago Maia. O Peixe vai pagar à vista as três parcelas que o Colorado deve ao Rubro-Negro, que totaliza 700 mil euros. Além disso, o clube santista vai quitar o valor restante no mesmo fluxo de pagamento. No total, o Fla receberá 3,5 milhões de euros (R$ 20,8 milhões) referente à dívida do Inter.

Para não correrem nenhum risco de ficar sem o dinheiro, no entanto, os cariocas exigiram essas garantias aos paulistas para liberar o volante. Thiago está em São Paulo há alguns dias e se manifestou publicamente sobre o desejo de voltar a vestir a camisa do Peixe. O jogador chegou até a comemorar que havia conseguido superar as pendências para se tornar novamente Alvinegro.

Santos quer Thiago Maia no Paulistão

A expectativa, aliás, é que o Santos consiga inscrever o jogador a tempo de disputar o mata-mata do Paulistão. O Peixe encara o RB Bragantino no domingo (02/03), às 20h45, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Estadual.

