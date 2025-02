SAF do Cruzeiro recebe oferta de grupo dos Emirados ??rabes

O empresário Pedro Lourenço, proprietário de 90% das ações do Cruzeiro, revelou nesta quinta-feira (27) que recebeu uma proposta bilionária de um grupo dos Emirados Árabes para a venda da SAF do clube.

No entanto, o Cruzeiro não está à venda. Pedrinho afirmou que a oferta era atraente, mas que tem o compromisso de devolver alegrias aos torcedores. Além disso, o empresário garantiu que apenas as futuras gerações terão a possibilidade de vender a agremiação.

“Sim, alguém me fez uma proposta. É de fora, dos Emirados Árabes. Mas o Cruzeiro não está à venda. Paixão a gente não vende, a gente cuida. Espero que o Cruzeiro só seja vendido quando eu puder passar o clube para os meus filhos. O meu compromisso com o torcedor, porque também sou torcedor, é de ver o Cruzeiro entre os grandes novamente”, declarou Pedrinho.

A proposta foi apresentada a Pedrinho por meio de um intermediário, que explicou os termos da negociação.

Ainda não completou um ano desde que Pedro Lourenço adquiriu o Cruzeiro. Insatisfeito com a situação do clube, o empresário negociou, no dia 29 de abril de 2024, a compra de 90% da SAF da Raposa com Ronaldo Fenômeno.

