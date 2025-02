Pedro empolga torcida do Flamengo com lance de bicicleta em treino

Pedro faz atividade no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Longe dos gramados desde setembro de 2024, Pedro está perto de retornar ao time do Flamengo. Aliás, o atacante animou a torcida rubro-negra ao publicar vídeo nas redes sociais em treinamento no CT clube.

Nas imagens, é possível observar o atacante jogando futevôlei com outros três companheiros. Aliás, sua dupla era o uruguaio De La Cruz. O camisa 9 esbanjou talento na brincadeira e, em determinado momento, jogou a bola para o lado adversário com um lance de bicicleta. O vídeo repercutiu entre os flamenguistas, que estão na expectativa pelo seu retorno.

Futvôlei rendeu ???? pic.twitter.com/gzQ9jcbjo6 — P9 (@Pedro9oficial) February 27, 2025

Com a boa evolução de sua recuperação da cirurgia para tratar lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Pedro pode retornar antes do previsto ao Flamengo. Assim, há a possibilidade de acontecer em abril.

Na época em que se machucou no treino da Seleção Brasileira, o atacante era o artilheiro do futebol nacional, com 32 gols em 45 jogos. Portanto, além de seus torcedores, o Rubro-Negro carioca também está na expectativa para contar novamente com o jogador.

