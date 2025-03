Tem casa de aposta antecipando quem cravou o título do Inglês para o Liverpool

Desde a a vitória do Liverpool sobre o Manchester City no clássico no pelo Inglês, uma casa de apostas, a Novibet, iniciou uma ação. Afinal, anunciou que até o fim desta semana fará o pagamento antecipado das apostas diretas que apontaram o Liverpool como campeão antes do início do torneio. A iniciativa recompensa os apostadores e celebra a vantagem de 13 pontos do Liverpool na tabela. Mesmo com um jogo a mais. E reforça a confiança no time como principal candidato ao título, restando 11 rodadas para o fim.

A da Bet medida é uma forma de fortalecer a credibilidade para com os clientes. E reflete a posição dominante do clube inglês.O Reds busca seu primeiro troféu da competição em cinco anos. Os ganhos serão creditados automaticamente nas contas dos clientes, mesmo com o torneio ainda em andamento.

Liverpool sobra no Inglês

Não bastasse a vitória no fim da semana que passou, neste meio de semana o Liverpool fez 2 a 0 no Newcastle e o vice-líder Arsenal ficou no 0 a 0 c0m o Nottingham Forest A equipe comandada pelo técnico Arne Slot agora soma 67 pontos, com 20 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota em 28 jogos, enquanto o Arsenal (2º lugar, com um jogo a menos,com 54 pontos) e o Nottingham (3º lugar, 48 pontos) estão vendo a distância aumentar.

Com apenas 11 jogos restantes, a consistência do Liverpool transformou a disputa pelo título em uma contagem regressiva, que será o primeiro do clube desde 2020 – e o 20º na história. Enquanto isso, o Manchester City, em quarto lugar, 47 pontos, vê suas chances de um quinto título consecutivo desaparecerem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.