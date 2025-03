Torcedores chegam confiantes para jogo entre Vasco e Flamengo

Torcedores do Vasco e do Flamengo chegam ao Nilton Santos para o jogo - (crédito: Foto: Carlos Mello/Jogada)

Torcedores do Vasco e do Flamengo marcaram presença no jogo de ida pela semifinal do Carioca, no Estádio Nilton Santos, neste sábado. O vascaíno Leonardo levou o filho Luiz Otávio, de 11 anos. Apostando que o Vasco ganharia por 3 a 0. Afinal, o Flamengo não está acostumado a jogar no tipo de campo do Nilton Santos, mas, sim, no Maracanã. E, para ele, quem menospreza a disputa por causa de uma suposta superioridade do Flamengo comete um equívoco.

“É um grande clássico do Brasil. Clássico é clássico”.

O filho Luiz Otávio segue a linha:

“Vegetti e Coutinho vão fazer os gols”, cravou o menino, confiante na vitória com pelo menos dois gols.

Vegetti e Coutinho bem na fita com torcedores

Bruno e José foram juntos ao Engenhão. Apesar da alardeada vantagem do Vasco em relação ao gramado sintético, Bruno disse que não concorda com a escolha do estádio.

“Eu sou contra. Mas é algo que gera controvérsia. Aqui é desvantagem para os dois”, declarou, apostando em 2 a 1 para o Vasco e concordando com o menino Luiz Otávio. Quem deve marcar os gols?

“Vegetti e Coutinho”, disse.

Até do Amazonas chegaram rubro-negros

Os amigos Rodrigo, Matheus e Carlos chegaram do Amazonas, no norte do país, e torcem pelo Flamengo. Eles vieram para o carnaval e estão aproveitando para curtir o futebol. Depois de se esbaldarem no bloco carnavalesco que saiu no bairro do Catete, de manhã, eles foram para o Engenho de Dentro. Para Rodrigo (de óculos azuis), o Flamengo pode vencer por larga margem ou ficar no banho-maria, já que tem vantagem no empate.

“Acho que vai ser um jogo de preguiça hoje, um clima de festa, já trouxeram esse jogo pra cá pro Nilton Santos. O Flamengo possivelmente vai massacrar, mas vai na segunda marcha, de leve. Jogo mesmo é no próximo domingo. Hoje pode ficar naquele 0 a 0 ou 1 a 1, enjoadinho”, disse, deixando as duas opções no ar (massacre ou empate).

Já o torcedor Pedro diz que tem certeza da vitória do Flamengo. E não somente hoje.

“3 a 0 pra cima”, ele disse.

Para Pedro, o Vasco já deixou de ser um rival do Flamengo. Afinal, para ele, a diferença de nível dos times é muito grande na atualidade.

“Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar, a gente vai ganhar”.

Sobre o fato de o jogo ser no Nilton Santos, ele acha que não chega a comprometer.

“Tem um certa desvantagem. Tanto que o Filipe Luís vai poupar alguns atletas. Mas contra o adversário que é qualquer lugar é lugar, a gente ganha de qualquer jeito”.

O jogo começa às 17h45 e vale pela ida da semifinal do Carioca.

