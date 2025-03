Lima sente e Mano Menezes pode ter novo desfalque no meio de campo do Fluminense

Mano Menezes, técnico do Fluminense pode ter um novo desfalque no meio de campo na partida contra o Volta Redonda, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca neste domingo (2). Com um incômodo, Lima pode ficar de fora do confronto.

Dessa forma, o treinador segue com problemas na criação da equipe. Vale ressaltar que Ganso, ficou cinco semanas afastado por conta de uma miocardite – e voltou a treinar na última sexta-feira (28) e Renato Augusto se recupera de uma luxação no ombro.

Lima vem sentindo um incômodo na panturrilha desde o começo dessa temporada e já foi desfalque em três jogos, contra o Madureira, Botafogo e Boavista. Além disso, quando retornou, chegou a ficar no banco de reservas por conta disso.

Assim, o jogador já chegou a fazer um tratamento intensivo para soltar a musculatura da região em alguns momentos nesta temporada. No entanto, na goleada por 8 a 0 contra o Águia Santa pela Copa do Brasil, o meia voltou a sentir a lesão no mesmo local. Portanto, Lima será reavaliado e é dúvida para a partida contra o Volta Redonda.

Com isso, Mano Menezes tem apenas o jovem Isaque, de 17 anos, como jogador de origem na armação de jogadas à disposição para a partida. Vale ressaltar que o Tricolor contratou o meia Rúben Lezcano, paraguaio de 21 anos para reforçar a posição. Porém, ele não pode atuar no Campeonato Carioca, já que chegou ao clube carioca após o fim da janela de inscrição, na última quinta-feira (27).

