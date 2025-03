Filipe Luís entende escolha do Vasco, analisa partida e exalta Bruno Henrique

A vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Vasco pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca neste sábado (1) foi no Nilton Santos após a escolha do Cruzmaltino pelo local. Dessa forma, o técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís, diz que entende a escolha do adversário e acredita que beneficiou o Flamengo visando o resto do ano.

“Entendo o que o Vasco fez, eu também tiraria o jogo do Maracanã, mas para a gente foi bom porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. Mas o jogo foi no limite da agressividade”, disse.

Além disso, o treinador comentou as expectativas criadas em cima do Flamengo para o confronto no Nilton Santos. Filipe Luís reconhece que o primeiro tempo não foi muito bom, mas que equipe evoluiu na segunda etapa.

“O problema são as expectativas que se criam. Todo mundo achou que chegaríamos no campo artificial e faríamos 5 a 0, mas não é assim. O anormal foi o primeiro tempo do jogo. O Vasco tem Vegetti e Coutinho, não é fácil. Queremos sempre melhorar e evoluir a cada dia. Primeiro tempo foi mais truncado, não tivemos muitas chances. No segundo tempo tivemos mais espaços e vieram várias chances de gols. Até fazer o gol o jogo foi todo nosso. Depois até tivemos mais chances.”

Flamengo e Vasco, portanto, voltam a se enfrentar no próximo sábado (8), para definir quem vai avançar para a final do Campeonato Carioca. Vale ressaltar, que o Rubro-Negro tem a vantagem do empate. Dessa forma, o Cruzmaltino precisa vencer por um gol de diferença para levar o resultado para os pênaltis.

Filipe Luís comenta importância de Bruno Henrique

Bruno Henrique foi o autor do gol do Flamengo na vitória. Aliás, o jogador gosta de marcar em jogos contra Botafogo, Fluminense e Vasco. Ele é o maior artilheiro em clássicos pelo Rubro-Negro no século 21. Agora com 21 bolas nas redes diante dos maiores rivais estaduais, ele superou Gabigol.

Dessa forma, Filipe Luís ressaltou a importância do atacante para o Rubro-Negro e afirmou que ele é muito especial.

“A importância do Bruno Henrique para o Flamengo.. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito. Fala somente no campo com números, com títulos, com gols, com sacrifício, sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe. Ele joga em qualquer posição que você coloca ele. Nos clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis onde se vê os melhores os jogadores, e o Bruno é um deles. Eu que fui companheiro dele.. é fácil falar, mas a história, ela está aí, diante dos nossos olhos e é um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independente onde joga, com a idade que joga, quanto joga. Ele é muito especial”, afirmou.

