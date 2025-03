Caixinha se rende a elenco do Santos e vê Neymar feliz: ‘vai embora por quê?’

O torcedor do Santos vive um início de temporada dos sonhos desde o retorno de Neymar. O craque vem sendo fundamental nesta arrancada do Peixe nesta fase final do Paulistão e vem empolgado não só os adeptos e os companheiros, mas também ao técnico Pedro Caixinha. O treinador, aliás, acredita que este bom momento será fundamental para a permanência do craque.

Afinal, Neymar tem contrato com o Santos apenas até o final de junho. Contudo, segundo o treinador português, o astro está feliz na Baixada Santista e vai ficar por mais tempo.

“Acho que não vai… Ele está feliz. Neymar para nós é uma causa. A causa é que ele recupere a felicidade de jogar, que recupere sua melhor versão e ritmo. Para oferecê-lo ao Brasil, causa brasileira. O que o trouxe é fazer sua melhor Copa, na sua melhor versão e ter a chance de ser campeão do mundo. Se ele for feliz em seis meses aqui e se encontrar aqui o que precisa, por que ir embora?”, disse Caixinha.

Caixinha vê elenco do Santos competitivo

A certeza que o treinador tem é que possui em mãos um time competitivo. Ele projeta o Santos brigando por títulos em 2025, começando pelo Campeonato Paulista.

“Com esse elenco, não tenho dúvida de uma coisa: somos competitivos. Antes de Copa do Brasil e de Brasileirão, temos o Paulistão. E queremos lutar jogo a jogo por títulos. Estamos numa fase mata-mata e saber que estamos a quatro jogos do título agrada. Mas vamos jogo a jogo. Que sejamos fortes para disputar cada um deles. Vender caro cada derrota. Ganhar, levando em conta a filosofia do clube”, finalizou.

