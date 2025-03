Mês de março tem caráter ‘super decisivo’ para o Corinthians

Mal começou o ano e o Corinthians vive o mês que pode definir todo o planejamento da temporada. Isso porque o Timão passará o mês de março repleto de decisões. Começando neste domingo (02/03), contra o Mirassol, às 18h30, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O título do Paulistão tem peso diante do jejum de taças do clube. Afinal, o Corinthians não levanta uma taça desde 2019, justamente quando conquistou o tricampeonato estadual. Se avançar, o alvinegro entra em campo pela semifinal no próximo fim de semana. Caso se classifique para a final, os dois jogos valendo o título serão em 16 e 27 de março, com espaço para a Data Fifa.

Entre os jogos eliminatórios do Paulistão, o Timão terá os duelos contra o Barcelona de Guayaquil, pela terceira fase prévia da Libertadores. O primeiro embate acontece na próxima quarta-feira (05/03), com a decisão acontecendo no dia 12 de março, na Neo Química Arena.

Estar na fase de grupos da Libertadores é prioridade no Corinthians , tanto pelo valor esportivo quando pelo econômico. Além disso, avançar nos jogos eliminatórios significa uma maior renda nos jogos que acontecem na Neo Química Arena. Vale lembrar que se o Timão chegar na final do Paulistão, decide todas as partidas em Itaquera.

Assim, o mês de março tem caráter decisivo, apesar de ainda se tratar de um início de temporada. Tanto que Ramón Díaz vai parar de mandar a campo um time misto e deve ter força máxima nesta sequência. Uma queda precoce nas duas competições pode ser o fim do trabalho do argentino no Parque São Jorge.

