Advogado explica não acerto de Vasco Matos com o Botafogo: ‘Má fama em pagamentos’

O Botafogo acertou a contratação do técnico Renato Paiva. Contudo, as conversas do Glorioso com outros treinadores ainda repercutem no clube. Principalmente o quase acerto com o português Vasco Matos. O advogado do treinador confessou que o treinador do Santa Clara, não acertou com o clube carioca por conta da má fama da instituição em relação a pagamentos.

“A coisa não correu bem na conversa com o Botafogo, pelo que soube. Neste momento, o que se passa em relação à volta do Botafogo é que está acontecendo alguma má fama em relação a pagamentos. O Vasco ouviu, eu soube que teve esse receio, porque há um conjunto de dívidas do Botafogo com treinadores portugueses que passaram pelo clube recentemente. “, disse Luís Miguel, advogado do treinador, ao Charla Poadcast.

“Eles falam todos uns com os outros, Bruno Lage, Artur Jorge, havia um conjunto de treinadores que têm pendências por resolver e que não conseguem solucionar. Quando o Vasco pediu um determinado tipo de garantias, essas garantias não apareceram e a coisa terminou por aí. Com todo respeito, a questão das licenças é secundária”, completou.

Contudo, ele elogiou à procura de Textor por Vasco Matos, ao reconhecer que o treinador será um dos grandes nomes do futebol mundial no futuro.

“Textor sabe escolher treinadores, porque vocês vão ouvir falar do Vasco muito rapidamente. Para mim, ele vai ser um dos melhores treinadores portugueses nos próximos dez anos. Textor tem olho, ele está sendo bem aconselhado, bem assessorado, porque ele vai no ponto certo. O Vasco teria sido uma baita de uma contratação”, concluiu o advogado.

