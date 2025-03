Neymar marca, e Santos despacha o Bragantino no Paulistão

O Santos está na semifinal do Campeonato Paulista. Neste domingo (2), pelas quartas de final do Estadual, na Vila Belmiro, o Peixe derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0 para confirmar sua classificação. Neymar marcou um dos gols do Peixe. O Alvinegro aguarda a definição desta etapa do torneio para conhecer o seu adversário.

Neymar explode a Vila!

O Santos teve a maior parte do primeiro tempo atuando de forma bélica. Intenso nas chegadas e na marcação. O gol de Neymar, logo no início, também ajudou a criar esta atmosfera hostil para o Bragantino. O craque sofreu a falta que ele mesmo cobrou para abrir o marcador na Vila Belmiro. Em seguida, um jogo de pouca criatividade e sem um domínio claro de uma equipe sobre a outra.

Santos marca na hora certa

A partida começou a ficar perigosa para o Peixe. Pedro Henrique, logo no início da segunda etapa, acertou uma cabeçada na trave. A sorte que o Santos não se abalou, manteve a cabeça no lugar e chegou lá. Cleiton espalmou errado. A bola sobrou, então, para Schmidt, que ampliou a vantagem alvinegra.

SANTOS 2×0 RED BULL BRAGANTINO

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 02/03/2025, às 20h45 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Gols: Neymar, 8’/2ºT (1-0); Schmidt, 10’/2ºT (2-0)

SANTOS: Brazão; Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Schmidt, Bontempo, Guilherme (Peres, 41’/2ºT), Soteldo (Thaciano, 10’/2ºT) e Neymar (Veron, 30’/2ºT); Tiquinho (Rollheiser, 20’2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Capixaba; Matheus Fernandes (Fernando, 10’/2ºT), Gabriel (Mota, 37’2ºT), Jhon Jhon (Fernando, 10’/2ºT) e Vinicinho (Borbas, 37’/2ºT) ; Mosquera (Ramires, 20’/2ºT) e Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartão Amarelo: Bontempo, Gil (SAN); Fernandes (BRA)

Cartão Vermelho:

