Botafogo celebra Oscar de ‘Ainda estou aqui’

O Botafogo celebrou, em suas redes sociais, a vitória de “Ainda estou aqui”, na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. A película tem a direção de Walter Salles, torcedor fanático do Glorioso. Na madrugada desta segunda-feira (3), o longa-metragem brasileiro recebeu a estatueta, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esta é a primeira vez que um filme brasileiro leva o troféu mais importante do cinema.

“Filme dirigido pelo ilustre alvinegro Walter Salles, “Ainda estou aqui” venceu o Oscar na categoria “Melhor Filme Internacional”. Um feito histórico para o cinema brasileiro”, destacou o Botafogo.

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda estou aqui” narra a história de Eunice Paiva, mãe do autor, e de uma família destruída pela Ditadura Militar.

Salles andou também convertendo alguns artistas ao “botafoguismo”. Um deles, aliás, Gael García Bernal. O ator mexicano disse que passou a torcer pelo Mais Tradicional graças ao diretor.

Além de acompanhar o Botafogo, Walter, com o irmão João, comprou o Espaço Lonier, local onde o time alvinegro treina, e cedeu a estrutura ao Alvinegro. Eles também doaram dinheiro para as obras do local.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.