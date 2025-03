Romero se torna o maior artilheiro do Corinthians no século

Romero é o artilheiro do Corinthians no século - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A noite de domingo (02/3) foi especial para o paraguaio Ángel Romero. Afinal, ele ajudou com um gol na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. O tento, aliás, o colocou como o artilheiro isolado do Timão no século.

O camisa 11 az ultrapassou Jô, autor de 65 gols, chegou a 66 e se isolou como grande goleador corintiano no período. O gol aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de escanteio de Memphis Depay, o paraguaio deu toque de cabeça certeiro para abrir o placar no confronto.

Este também foi o quarto gol de Romero na temporada, sendo o vice-artilheiro do Corinthians no ano. Ele está atrás apenas de Talles Magno que já soma cinco bolas na rede em 2025. Além disso, o tento foi o de número 42 na Neo Química Arena. O jogador abriu quatro de diferença para Yuri Alberto e segue como o principal goleador do estádio.

O paraguaio ganhou a chance de ser titular no confronto deste domingo diante da ausência de Rodrigo Garro, que acabou preservado e iniciou o duelo no banco de reservas. Agora, ele vive a expectativa de permanecer nos 11 iniciais de Ramón Díaz para a sequência da temporada.

O próximo compromisso do Corinthians será nesta quarta-feira (05/3), contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira fase prévia da Libertadores. O Timão tenta abrir vantagem para poder trazer um bom resultado no duelo de volta, na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.