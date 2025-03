Técnico da Seleção elogia Nathan Fernandes, do Botafogo: ???Rápido e inteligente’

O atacante Nathan Fernandes é um dos reforços do Botafogo para a atual temporada. Ele chega ao clube após conquistar o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, sob o comando de Ramon Menezes. O técnico, em entrevista, rasgou elogios ao atleta, que custou aos cofres alvinegros 10 milhões de dólares (cerca de R$ 57,3 milhões na cotação atual), sendo 7,5 milhões de dólares pagos de imediato e outros 2,5 milhões de dólares em bônus por metas a serem atingidas.

Nathan Fernandes, aliás, já foi apresentado no Botafogo. No entanto, está se recuperando de uma contusão e deve estar apto para atuar na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 29 de março, contra o Palmeiras, em um duelo entre os dois últimos campeões.

“É um jogador muito promissor, rápido. A relação dele com a bola é absurda. Ele joga pelo lado esquerdo, consegue atuar pela direita, é um talento. Jogador de velocidade, inteligente, que tem o drible, faz gols e aposta corrida. Ele mostrou isso no Sul-Americano. Pisa na área e consegue marcar”, disse Ramon.

“Ele precisa cuidar da parte física e da cabeça, porque é um menino muito promissor. No sentido de usar o clube, aproveitar a estrutura que tem à disposição. Chegar antes do treinamento, fazer esse trabalho”, concluiu o treinador em entrevista ao Charla Podcast.

