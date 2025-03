Roger Machado terá sua primeira decisão em sua trajetória no Inter

Roger Machado demonstra sucesso em recuperar desempenho da temporada passada e chega a primeira final no comando do Inter - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O técnico Roger Machado colhe os primeiros frutos do seu trabalho positivo no comando do Inter desde a última pré-temporada. Prova disso é que alcançou sua primeira decisão pelo Colorado desde o início de sua trajetória. Ao mesmo tempo, ajudou a quebrar um jejum de quase quatro anos da equipe sem atingir a decisão do Campeonato Gaúcho.

Além disso, o profissional comanda o Inter em caminho ainda invicto no Estadual. Em 10 partidas, são oito vitórias e dois empates, a melhor campanha na primeira fase do Gauchão. Tal proeza, aliás, permite a vantagem de decidir o título contra o arquirrival em casa, em duas semanas.

Assim, Roger admitiu que o Internacional teve sucesso em alcançar o objetivo traçado em planejamento.

“Projetamos uma final disputada, com todos os elementos de um clássico numa final. E nesse momento, que a gente tenta retomar o cenário estadual”, indicou o técnico.

Roger pode confirmar no Inter a desvinculação do passado no rival

Desde a sua chegada ao Colorado, o comandante obteve êxito em superar a desconfiança da torcida pelo seu passado de ídolo no maior rival, principalmente como jogador. Por sinal, ele retornou ao clube primeiro como assistente técnico e depois acumulou duas passagens como treinador. Na última delas, atingiu o que seria sua única final de Campeonato Gaúcho.

Em 2022, ele somou duas vitórias sobre o Ypiranga nas partidas de ida e volta da final. Com isso, conquistou o título e o que seria o pentacampeonato. Quase três anos depois, o acaso fez a sua missão passar a ser evitar o oitavo troféu consecutivo, dessa vez no comando do Internacional. Afinal, além de quebrar o jejum de conquistas, a tarefa é evitar que o rival atinja proeza que somente o lado vermelho assegurou uma vez na história, entre as décadas de 60 e 70.

