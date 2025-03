Barboza, do Botafogo, fica fora da convocação do Uruguai para Eliminatórias

Apesar de ter concluído o processo para obtenção da cidadania, o zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, ficou fora da pré-lista do Uruguai para a próxima data Fifa. A informação é do jornalista uruguaio Rodri Vázquez. O jogador vivia a expectativa de atuar pela seleção celeste.

O uruguai, afinal, vai enfrentar Argentina, dia 21 de março, em Montevidéu, e Bolívia, dia 25, em El Alto. Barboza tinha a expectativa de ir após a grande temporada que fez pelo Botafogo em 2024, com os títulos brasileiro e da Libertadores. Ele chegou a receber contato por membros da Associação Uruguaia.

A comissão técnica do Uruguai, chefiada por Marcelo Bielsa, seguirá observando Barboza, que poderá ganhar chance para a data Fifa seguinte. Assim, ele pode ser convocado nos jogos contra Paraguai e Venezuela, em junho, também pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

Barboza nunca jogou profissionalmente no Uruguai. Revelado pelo River Plate, ele chegou a entrar em duas pré-listas da seleção da Argentina em 2018, quando defendia o Defensa y Justicia, mas não entrou para a lista final.

