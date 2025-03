Com Vitor Roque, Palmeiras vê elenco completo para o mata-mata

Vitor Roque chegou ao Brasil nesta segunda-feira (03/03) para iniciar sua passagem pelo Palmeiras. Contudo, a chegada do centroavante também significa ter todos os inscritos no Estadual, à disposição de Abel Ferreira para o mata-mata. O Verdão encara o São Paulo na semifinal.

O centroavante se junta a Micael e Bruno Fuchs, que também acabaram inscritos para a fase final do estadual e já fizeram suas estreias no duelo contra o São Bernardo, pelas quartas de final. Os três foram registrados pelo Palmeiras na última sexta-feira (28/02) e entraram nos lugares de Caio Paulista, Rony e Zé Rafael.

Os defensores foram bem comemorados por Abel Ferreira. Afinal, o treinador estava escalando os jovens Naves e Benedetti, de 22 e 18 anos, no time titular. Apesar de confiar nos garotos, o português queria ter um sistema defensivo mais experiente para a reta final do Paulistão.

Já no ataque, Vitor Roque brigará com Flaco López e Thalys pela condição de titular na função de centroavante. O novo reforço já pode jogar na semifinal do Paulistão, mas deve começar no banco de reservas, já que o argentino vem desempenhando bem a função e pode permanecer no time titular.

Palmeiras com elenco fechado para o primeiro semestre

Contudo, na visão da diretoria, o elenco está fechado para o primeiro semestre. Além disso, Abel Ferreira terá os próximos meses para encontrar o time titular, dar entrosamentos aos jogadores e preparar a equipe para o Super Mundial de Clubes.

Além dos reforços, o Palmeiras ainda espera os retornos dos atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho. Afinal, os dois começaram a temporada no departamento médico e ainda não jogaram em 2025.

