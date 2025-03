Flamengo bate Danubio e avança à semifinal da Libertadores Sub-20

O Flamengo Sub-20 venceu o Danubio por 3 a 1 nesta terça-feira (4), em Ypané, no Paraguai. Assim, com o empate entre O’Higgins e Olimpia, se classificou antecipadamente para as semifinais da Libertadores. O Rubro-Negro, aliás, segue 100%, com seis pontos e na liderança do Grupo A.

Os Garotos do Ninho retornam aos gramados na próxima sexta-feira (7) para encerrar a campanha na fase de grupos contra o O’Higgins, às 19h (de Brasília), no Estádio Carfem. Por outro lado, o Danubio vai encarar o Olímpia, no Estádio Gunther Vogel, no mesmo dia e horário.

Flamengo marca os três gols na segunda etapa

O Time da Gávea abriu o placar aos três minutos do segundo tempo, após Daniel Sales escorar para Felipe Teresa no meio da área, que encheu o pé para balançar as redes. Aos 19, os uruguaios chegaram ao empate com um golaço de falta de Roldán.

Aos 26, o Rubro-Negro voltou a ficar na frente do placar com gol de Iago, de pênalti. Por fim, para fechar a conta, Felipe Lima deu casquinha após cobrança de falta de Guilherme, e Da Mata apareceu para marcar o dele aos 32. Após o apito final, Iago foi expulso por confusão com adversários e, portanto, vai desfalcar o Fla na próxima rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.