Mano associa melhor rendimento de Cano ao do time: ‘Reflexo’

Sob o comando de Mano Menezes e com dois gols de Cano, o Fluminense se classificou para a Terceira Fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o Caxias do Sul por 2 a 1, nesta quarta-feira (5), na casa do Grená da Serra.

Assim, após a partida, o treinador comentou sobre a marca do artilheiro argentino, que chegou ao seu 101º gol com a camisa do Time de Laranjeiras. Além disso, associou o melhor rendimento do atacante com o da equipe.

“Penso que o Cano ano passado foi reflexo do que fomos como time. Não produzimos tanto, consequentemente perdemos confiança dos homens de frente. Cano é um finalizador. Ele precisa que a bola chegue mais vezes como está chegando agora. Se chegar nessa proporção, ele vai fazer um, dois, três por jogo. Estamos muito felizes com o Cano e com esse time que estamos reconstruindo”, disse Mano.

O técnico Mano Menezes também analisou a vitória do Fluminense. Para ele, a equipe poderia ter feito mais gols e ainda apontou alguns problemas que dificultaram o andamento da partida para os cariocas.

“Poderíamos ter feito uma margem mais larga pela produção ofensiva da equipe. Mesmo assim fizemos o 2 a 0, mas logo em seguida fizemos o Caxias entrar no jogo. Estava tranquilo para a gente, mas vem o 2 a 1, estádio se inflama”, iniciou.

“Na minha opinião, um pouco de displicência no acabamento de jogadas. Encontramos um pouco de dificuldade que poderíamos ter evitado sim. É difícil jogar aqui. Vale muito para a gente por esse momento que estamos atravessando. Fico feliz pela postura na maior parte do jogo, a maneira como encarou e controlou a partida”, concluiu o treinador.

Próxima fase

O Fluminense, então, espera o sorteio para descobrir seu próximo adversário na Copa do Brasil. Além das 20 equipes que avançarão da segunda fase, outros 12 times também ingressarão na competição.

