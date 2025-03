Acesso negado! Jornalista ironiza falta de prestígio do Corinthians na Libertadores

O Corinthians viveu uma noite daquelas que costumam representar um divisor: presságio para crise ou lição para ganhar consistência. De todo modo, o que se tem de factual por ora é que a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU complicou e muito a vida do Alvinegro na Conmebol Libertadores, podendo amargurar sua terceira eliminação ainda na fase preliminar. Aliás, para Sormani, o Timão é mais reconhecido por suas quedas do que feitos na competição.

O jornalista da ESPN analisou a derrota com ironia à falta de prestígio continental do Alvinegro. “Chega lá na Conmebol, o Corinthians coloca o dedo na catraca e dá acesso negado. Ninguém sabe quem é”, iniciou. A apresentadora Daniela Boaventura o rebate instantaneamente: “E 2012, gente?”.

“Um ponto fora da curva e só”, respondeu Fábio Sormani.

A dura – e merecida – derrota para o Barcelona pode custar a terceira queda precoce ao Alvinegro na Libertadores. Ou seja, antes mesmo da fase de grupos. Isso porque a equipe de Ramón precisará superar o adversário por quatro ou mais gols na Neo Química para ficar com a vaga no tempo regulamentar – algo inédito na história do clube do Parque São Jorge.

O Corinthians pode ser eliminado na pré libertadores pela TERCEIRA VEZ na história. O Sormani tem razão ou é uma zoação pesada? pic.twitter.com/rOQ5DMwE2L — Noite de Copa (@Noitedecopa) March 6, 2025

A corda bamba do Corinthians

O Alvinegro viveu uma noite em que o certo deu errado e o errado deu certo. Ramón se equivocou em suas estratégias e obteve insucesso nos três esquemas testados durante o revés por 3 a 0 no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Mas para além do tático, o time do Parque São Jorge também se apresentou tecnicamente abaixo, com desempenho consideravelmente aquém do que se tem visto no Paulistão.

A equipe, aliás, já tinha apresentado dificuldades diante do Universidad Central, da Venezuela, na etapa anterior. Avançou de fase com a promessa de evolução em aspectos táticos, técnicos e psicológicos, mas não o fez diante do Barcelona. Pelo contrário, apresentou-se extremamente disperso e displicente em vários momentos do confronto.

Mas nem tudo está perdido e há, ainda, o último ato – que pode sacramentar mais uma eliminação ou servir de confiança extrema no caso de classificação. A volta acontece na próxima quarta-feira, 12, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, o Timão encara o Santos pela semifinal do Paulistão, também sob seus domínios.

