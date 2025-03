São Paulo prepara oferta de pré-contrato para Thiago Mendes

O São Paulo ainda não desistiu da contratação de Thiago Mendes. Após não conseguir repatriar o meio-campista na última janela de transferência, o Tricolor segue em contato com o jogador e o seu staff. A ideia é conseguir fechar a contratação do atleta para o segundo semestre e, assim, a diretoria prepara um pré-contrato.

O Tricolor já estava com o nome de Thiago Mendes em pauta desde o mês de dezembro. As conversas esfriaram no começo de 2025, mas retornaram nas últimas semanas, por conta da lesão de Pablo Maia. Contudo, por conta do pouco tempo para negociar e com o Al-Rayyan, do Qatar, irredutível nas negociações, o São Paulo não conseguiu avançar nas tratativas.

O volante de 32 anos tem contrato com o Al Rayyan, do Qatar, até 30 de junho de 2025 e já pode assinar pré-acordo com qualquer outro clube no mercado da bola. Assim, ele reforçaria o São Paulo a partir do dia 1 de julho.

A diretoria do São Paulo agora negocia um pré-contrato com o meia. Apesar de já ter um acordo verbal com o jogador, o Tricolor entende que precisa se proteger caso outra equipe manifeste interesse. Com alguns detalhes já avançados por conta das conversas anteriores, o Soberano acredita em uma negociação rápida.

Thiago Mendes passou pelo São Paulo entre os anos de 2015 e 2017. Vindo do Goiás, o volante atuou em 147 partidas e marcou 12 gols. O retorno do jogador ao Tricolor já foi especulado no meio do ano passado, quando o jogador visitou as estruturas do clube durante suas férias e conversou com Luis Zubeldía.

