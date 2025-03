Vídeo! Reação de Wesley, do Flamengo, em sua primeira convocação viraliza

Wesley, do Flamengo, foi convocado para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez na manhã desta quinta-feira (6). Ele é um dos destaques do Rubro-Negro desde a última temporada com boas atuações e assim, chamou atenção do técnico Dorival Júnior.

Vivendo a expectativa da convocação, Wesley assistiu a convocação em casa, com a sua família, que postou nas redes sociais a reação do jogador quando seu nome foi falado pelo treinador.

Reação de Wesley e seus familiares após a primeira convocação do jogador do Flamengo para a Seleção Brasileira. ???? Reprodução pic.twitter.com/RGg4SS3hrx — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) March 6, 2025

Além disso, o próprio Wesley postou em suas redes sociais uma arte em que ele está com a camisa da seleção, o fundo com o escudo e as cores do Brasil. Na legenda, agradeceu a Deus pela convocação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por W43 (@wesleyfranca03_)

“Desde 2022 eu já conhecia o Wesley. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá, ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. É um primeiro momento dele aqui dentro, vamos ver a reação, sentir a condição que ele está“, disse Dorival.

O lateral, portanto, vai estar à disposição do técnico para os próximos confrontos. A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, no dia 20, em Brasília, e a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires.

Wesley é o oitavo jogador dessa posição a ter uma oportunidade desde o fim da Copa do Mundo de 2022. Além dele, Danilo, também do Flamengo e atualmente o titular, Arthur, (Bayer Leverkusen), Vanderson (Monaco), Emerson Royal (Milan), Yan Couto (Borussia Dortmund), William (Cruzeiro) e Dodô (Fiorentina), passaram por convocações neste período.

Wesley pelo Flamengo

Wesley, de 21 anos, começou a se destacar no Flamengo na última temporada. No entanto, foi com a chegada do técnico Filipe Luís que o lateral se firmou. Em 2024, atuou em 51 partidas e contribuiu com duas assistências. Por outro lado, nesta temporada, o jogador já tem uma assistência em seis jogos.

Vale ressaltar, portanto, que a boa atuação do jogador na última temporada chamou a atenção do futebol europeu e o lateral quase deixou o Rubro-Negro no meio do ano passado a caminho do Atalanta, na Itália, antes da chegada do técnico Filipe Luís.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.