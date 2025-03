Romero acredita em reação na Libertadores, mas nega soberba no Corinthians

O Corinthians deixou o Equador abatido, após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. O capitão do Timão, Ángel Romero, foi o único a falar com os jornalista após a partida. Apesar de admitir a “derrota dura” e a situação complicada na competição, o paraguaio mostrou confiança em reverter o placar na Neo Química Arena.

Romero acredita que ainda é possível reverter o placar jogando em Itaquera, classificou a atuação do Corinthians no Equador como “a pior desde setembro” e negou que o elenco esteja com ”soberba”, após conseguir um recorde de vitórias no Brasileirão do ano passado.

“A gente não conquistou nada. Não levantou nenhuma taça, nenhum título. Estamos pés no chão. Depois da sequência de vitórias, o grupo ganhou confiança e está forte, claro. Hoje foi uma derrota muito forte para o nosso elenco, mas confio no meu grupo, que é maduro e está acostumado a viver os momentos difíceis. Temos essa capacidade mental forte e vamos fazer tudo para rever este momento”, disse Romero, que seguiu:

“Temos ainda o jogo da volta. O Corinthians é muito grande, temos um time muito forte e tenho confiança de virar esse jogo. Todo mundo está triste pelo resultado, o Corinthians não merece perder desta forma. Temos o jogo da volta que vamos deixar tudo para que o Corinthians esteja na fase de grupos”, completou.

Romero mira vaga no Paulista e na Libertadores

O Timão agora precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença no tempo normal. Uma vitória por três gols de vantagem leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Antes, entretanto, o Corinthians terá pela frente o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista, também na Neo Química Arena.

“Passamos por momentos duros, que não eram simplesmente entrar em uma fase de grupos, mas sim se livrar do rebaixamento, muito mais complicado, e o grupo conseguiu quase o impossível. Temos essa missão como grupo, como elenco, vamos fazer de tudo para que a torcida comemore a vaga na final domingo, se Deus quiser, e focar na quarta-feira. São três gols, mas temos capacidade para fazer isso”, finalizou o paraguaio.

