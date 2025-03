Atlético arca com custos do retorno do Manaus após vitória na Copa do Brasil

O Atlético venceu o Manaus por 4 a 1 na noite da última quarta-feira, em partida válida pela Copa do Brasil. No entanto, a rivalidade ficou restrita ao campo de jogo, pois o Galo decidiu cobrir os custos do retorno do time amazonense.

Diante de dificuldades financeiras, o Manaus enfrentou desafios para chegar a Belo Horizonte. Ciente da situação, o Atlético optou por arcar com as despesas do deslocamento de volta para a capital amazonense.

Essa decisão foi facilitada pela boa relação entre o empresário Rubens Menin, principal acionista da SAF do Atlético, e a diretoria do Manaus.

Com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético garantiu um prêmio de R$ 2.315.250. O clube já assegurou R$ 1.543.500 pela participação na primeira fase e R$ 1.874.250 pela segunda. Assim, o total acumulado pelo Galo com a competição é de R$ 5,7 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.