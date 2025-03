Santos supera rivais e fica entre os três clubes com mais seguidores nas redes

O Santos está colhendo muitos frutos com o retorno de Neymar à Vila nesta temporada, rendendo até recordes nas redes sociais entre clubes brasileiros. Afinal, o Peixe fechou o mês de fevereiro com 7,6 milhões de novos seguidores e, assim, estabeleceu uma nova marca mensal entre as equipes.

Então, o Alvinegro ultrapassou os rivais São Paulo e Palmeiras no número total de seguidores. Somando as redes Facebook, X, Instagram, Youtube e Tiktok, são mais de 23 milhões. Portanto, se tornou o terceiro clube mais seguido, ficando atrás apenas de Flamengo e Corinthians.

O Rubro-Negro, aliás, teve o segundo maior registro de novos seguidores (486 mil) no último mês. Liderando o ranking com folga, bateu a marca de 11 milhões de seguidores no X (antigo Twitter) e de 9 milhões no TikTok.

Fechando o Top 3 aparece o Timão, que registrou 300 mil novos inscritos nas redes. Os dados são do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, divulgado mensalmente pelo IBOPE Recupom. O fechamento da coleta de dados aconteceu no dia 31 de janeiro.

Confira o Top10 dos clubes brasileiros abaixo:

