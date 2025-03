Zubeldía busca primeira vitória em cima do Palmeiras para ir a final

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira (10/3), às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Tentando voltar a decisão após três anos, não é só o Tricolor que tem um jejum para encerrar. Afinal, Zubeldía tenta vencer o Verdão pela primeira vez em sua carreira.

Desde que chegou ao São Paulo, em abril do ano passado, o treinador argentino enfrentou o Verdão três vezes e não conseguiu conquistar nenhuma vitória. Ao todo, foram dois empates e uma derrota contra o time alviverde.

A primeira aconteceu logo em sua segunda partida no comando do São Paulo. O Tricolor recebeu o Palmeiras no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, mas as equipes ficaram no 0 a 0.

No segundo turno do mesmo Brasileirão, as equipes voltaram a se enfrentar, desta vez no Allianz Parque. Contudo, o São Paulo acabou perdendo por 2 a 1 para o Palmeiras, com um gol no último minuto de Flaco López. O embate também ficou marcado pela confusão entre as duas equipes no final da partida.

Por fim, as duas equipes voltaram a medir forças nesta edição do Campeonato Paulista. Novamente no Allianz Parque, os dois times ficaram no 0 a 0 em um jogo morno e tecnicamente bem abaixo.

Agora, Zubeldía terá mais uma chance de derrotar o Palmeiras pela primeira vez desde que chegou ao São Paulo. Além disso, o treinador pode chegar pela primeira vez em uma final com o Tricolor Paulista.

